Чи можна чекати на масовану ракетну атаку росіян 24 лютого: у Повітряних силах дали відповідь

Росіяни вже не ті, які були на початку війни – вони не можуть бездумно витрачати багато ракет

Російські окупанти можуть влаштувати масований ракетний удар по Україні в будь-який день – принаймні, з такою думкою щодня працюють Повітряні сили. Різні символічні для України дати тільки посилюють цю загрозу.

Про це сказав керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтервʼю "Радіо Свобода". Відповідаючи на питання, чи готуються ПС ЗСУ до можливої ракетної атаки росіян на 24 лютого, третю річницю початку повномасштабної війни, він зазначив, що точно сказати важко.

"Це те, що відбувається завжди. Новий рік, будь-яка символічна дата для окупанта чи символічна дата для України, приміром, День незалежності. Очікувати – ми вже очікуємо три роки, день в день. Пережили різні очікування, "Орєшніки" і так далі", – пояснив він.

Ігнат додав, що в контексті саме спроб атакувати Україну казати важко. Росіяни вже не ті, які були на початку війни, вони змушені витрачати ракети виключно за чіткими планами та чітко по визначених ними об'єктах.

"Росія має свій чіткий план, вони мають визначені об'єкти, по яких хочуть ударити. Вони планують свої удари відповідно до задумів стратегічних. Також враховують різні фактори, навіть погодні умови. Це теж дуже впливає сьогодні на те, щоб планувати удар в той чи інший регіон", – резюмував він.

Нагадаємо, що вранці 1 лютого росіяни влаштували спробу ракетної атаки на Україну. Ворог запустив ракети Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та задіяв інші засоби повітряного нападу. Мішенню для нападу росіяни вкотре обрали енергетичну та цивільну інфраструктуру. А перед цим масовано обстріляли Україну балістичними ракетами.

11 лютого російські окупанти також влаштували чергову ракетну атаку на Україну. На відміну від минулих разів, вони запустили спершу крилаті ракети "Калібр" з району Новоросійська. Також росіяни здійснили пуски крилатих ракет Х-101/555 з Ту-95МС, пролунали вибухи на Полтавщині.

При цьому в ніч з 19 на 20 лютого ворог обстріляв Харківщину балістикою та крилатими ракетами. Таким чином окупанти намагалися підготувати ранкову ракетну атаку.