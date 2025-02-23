Можно ли ожидать массированную ракетную атаку россиян 24 февраля: в Воздушных силах ответили

Россияне уже не те, которые были в начале войны – они не могут бездумно тратить много ракет

Российские оккупанты могут устроить массированный ракетный удар по Украине в любой день – по крайней мере, с таким мнением ежедневно работают Воздушные силы. Разные символические для Украины даты только усугубляют эту угрозу.

Об этом сказал руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Радио Свобода". Отвечая на вопрос, готовятся ли ПС ВСУ к возможной ракетной атаке россиян на 24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабной войны, он отметил, что точно сказать сложно.

"Это то, что происходит всегда. Новый год, любая символическая дата для оккупанта или символическая дата для Украины, например, День независимости. Ожидать — мы уже ожидаем три года, день в день. Пережили разные ожидания, "Орешники" и так далее", — пояснил он.

Игнат добавил, что в контексте именно попыток атаковать Украину говорить сложно. Россияне уже не те, которые были в начале войны, они вынуждены тратить ракеты исключительно по четким планам и четко по определенным объектам.

"Россия имеет свой четкий план, у них есть определенные объекты, по которым хотят ударить. Они планируют свои удары в соответствии с замыслами стратегических. Также учитывают разные факторы, даже погодные условия. Это тоже очень влияет сегодня на то, чтобы планировать удар в тот или иной регион", — резюмировал он.

Напомним, что утром 1 февраля россияне устроили попытку ракетной атаки в Украину. Враг запустил ракеты Х-101 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и задействовал другие средства воздушного нападения. Мишенью для нападения россияне в очередной раз избрали энергетическую и гражданскую инфраструктуру. А перед этим массированно обстреляли Украину баллистическими ракетами.

11 февраля российские оккупанты также устроили очередную ракетную атаку на Украину. В отличие от прошлых раз они запустили сначала крылатые ракеты "Калибр" из района Новороссийска. Также россияне совершили пуски крылатых ракет Х-101/555 с Ту-95МС, раздавались взрывы в Полтавской области.

При этом в ночь с 19 на 20 февраля враг обстрелял Харьковщину баллистикой и крылатыми ракетами. Таким образом, оккупанты пытались подготовить утреннюю ракетную атаку.