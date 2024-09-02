Нічого святого немає: внаслідок удару по Києву постраждала мечеть (фото)

Тепер будівля потребує ремонту

Під час масованої комбінованої атаки Росії на Київ 2 вересня постраждала мечеть на Нивках. Від удару повилітало скло з вікон, понівечило стелю та повибивало шибки.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Сьогодні вранці внаслідок чергового масованого ракетного удару російських варварів по Києву суттєвих руйнувань завдано будівлі Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим (мечеть на Нивках)", — написав він.

Чубарова наголосив, що будівлі культурного центру, зокрема мечеті, тепер потрібен ремонт. На фото видно, що вікна повилітали з усіх сторін будівлі, а у деяких приміщеннях навіть посипалась стеля. Критичних руйнувань не має, проте будівлю треба відновлювати.

Як зазначив заступник муфтія мусульман Криму, військового капелана Сулейман Хайруллаєв, внаслідок ракетного удару по мечеті обійшлося без людських жертв.

Нагадаємо, що внаслідок російського удару по столиці постраждав заклад освіти. Кореспондент "Телеграф" Ян Доброносов вже показав ексклюзивні кадри наслідків влучання. У будівлі постраждала котельня та спортзал.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Харкові під час атаки 2 вересня є руйнування у двох районах міста. Вже відомо про одного постраждалого.