Ничего святого нет: в результате удара по Киеву пострадала мечеть (фото)

Теперь зданию нужен ремонт

В ходе массированной комбинированной атаки России на Киев 2 сентября пострадала мечеть на Нивках. От удара вылетело стекло из окон, изуродовало потолок и выбило стекла.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сегодня утром в результате очередного массированного ракетного удара российских варваров по Киеву существенные разрушения получило здание Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым (мечеть на Нивках)", — написал он.

Чубарова подчеркнул, что зданию культурного центра, в частности мечети, теперь нужен ремонт. На фото видно, что окна вылетели со всех сторон здания, а в некоторых помещениях даже посыпался потолок. Критических разрушений нет, однако здание нужно восстанавливать.

Как отметил заместитель муфтия мусульман Крыма, военный капеллан Сулейман Хайруллаев, в результате ракетного удара по мечети обошлось без человеческих жертв.

Напомним, что в результате российского удара по столице пострадало заведение образования. Корреспондент "Телеграф" Ян Доброносов уже показал эксклюзивные кадры последствий попадания. В здании пострадала котельная и спортзал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харькове во время атаки 2 сентября есть разрушение в двух районах города. Уже известно об одном пострадавшем.