Нічна атака на Хмельниччину: в області є руйнування та постраждалі, подробиці

Вночі вибухи лунали щонайменше три рази

У ніч напроти 27 серпня на під час повітряних тривог в Хмельницькій області лунали вибухи. Попередньо, сили протиповітряної оборони (ППО) збили 8 ворожих цілей.

Про це повідомляє голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін. Зазначається, що внаслідок падіння уламків збитих російських цілей є руйнування та постраждалі. Наразі усі служби ліквідовують наслідки нічної атаки.

"Виникло загоряння двох приватних будинків. Чоловік, який проживає в будинку отримав контузію", — каже Тюрін.

Додамо, що зранку 27 серпня росіяни також атакували Хмельниччину, адже монітори повідомляли про рух дронів у сторону Старокостянтинова.

За словами голови, наразі вже повністю відновлено електропостачання, у населених пунктах, де воно зникло після вчорашньої масованої атаки. Проте значний дефіцит в енергосистемі є, тому застосовуються графіки погодинних відключень.

Зауважимо, що в Хмельницькій області в ніч на 27 серпня лунали вибухи щонайменше три рази. Перший раз о 1 години ночі, коли військові повідомляли про рух БПЛА. Вдруге гучно на Хмельниччині було о 03:52. За кілька хвилин до цього Повітряні сили повідомили про зліт ворожого винищувача МіГ-31К і рух ракети на Старокостянтинів. Вже о 05:40 пролунав третій вибух, тоді ворожі ракети рухалися на область.

Нагадаємо, що у Старокостянтинові, який часто атакують росіяни, знаходиться військовий аеродром. Він розташований за 5 км на схід від однойменного міста у Хмельницькій області.

Також вночі було гучно у Києві, Запоріжжі та Сумах. У Кривому Розі ворог поцілив в будівлю цивільної інфраструктури — одна жінка загинула, четверо осіб поранено.

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