"Справедлива помста": Сили оборони можуть почати операцію проти зрадників України, які перебувають на ТОТ

Військовослужбовець розповів, що це ознає

У середу, 7 серпня, український військовослужбовець Анатолій Штефан, відомий під позивним "Штірліц" повідомив, що українські Сили спротиву ворогу нібито розпочинають безпрецедентну операцію на тимчасово окупованих територіях. Вона буде називатись "Справедлива помста".

Про це Штефан повідомив на своїй сторінці у Телеграм. За його словами усі зрадники України, які співпрацюють із окупантами будуть покарані.

"Українські Сили спротиву ворогу розпочинають безпрецедентну операцію на тимчасово окупованих територіях "Справедлива помста" — усі зрадники України, які співпрацюють із окупантами будуть покарані", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що офіційної інформації щодо цієї операції від президента України чи Генштабу не було.

Додамо і те, що заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук з позивним "Мольфар" у вівторок, 6 серпня, написав, що події, які будуть відбуватися у найближчі тижні, змінять світ.

"Ну що, Here we go! (Починаємо — ред.) Найближчі тижні точно змінять світ!", — написав "Мольфар".

Військовий не уточнив, про які саме зміни йдеться, чи події, які до цього можуть призвести.

Нагадаємо, зранку у вівторок, 6 серпня, з’явились численні повідомлення про прорив російського кордону у Курській області. Пропагандисти заявляють, що нібито ЗСУ влаштували "серйозну артпідготовку" і мають намір "збільшити тиск", атакуючи за напрямками Миколаєво-Дар’їно – Дар’їно та Суджа – Гоголівка. Що зараз відбувається у Курській області, всі подробиці читайте в матеріалі "Телеграфу".