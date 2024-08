"Справедливая месть": Силы обороны могут начать операцию против предателей Украины, которые находятся на ВОТ

Военнослужащий рассказал, что это знает

В среду, 7 августа, украинский военнослужащий Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц", сообщил, что украинские Силы сопротивления врагу якобы начинают беспрецедентную операцию на временно оккупированных территориях. Она будет называться "Справедливая месть".

Об этом Штефан сообщил на своей странице в Телеграмме. По его словам, все предатели Украины, которые сотрудничают с оккупантами, будут наказаны.

"Украинские Силы сопротивления врагу приступают к беспрецедентной операции на временно оккупированных территориях "Справедливая месть" — все предатели Украины, которые сотрудничают с оккупантами будут наказаны", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что официальной информации об этой операции от президента Украины или Генштаба не было.

Добавим и то, что заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук с позывным "Мольфар" во вторник, 6 августа, написал, что события, которые будут происходить в ближайшие недели, изменят мир.

"Ну что, Here we go! (Начинаем — ред.) Ближайшие недели точно изменят мир!", — написал "Мольфар".

Военный не уточнил, о каких именно изменениях идет речь, или события, которые могут привести к этому.

Напомним, утром во вторник, 6 августа, появились многочисленные сообщения о прорыве российской границы в Курской области. Пропагандисты заявляют, что якобы ВСУ устроили "серьезную артподготовку" и намерены "увеличить давление", атакуя по направлениям Николаево-Дарьино – Дарьино и Суджа – Гоголевка. Что происходит в Курской области, все подробности читайте в материале "Телеграфа".