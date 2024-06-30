У Бердянську прогриміли дві хвилі вибухів: що відомо

Ще в одному окупованому місті було гучно

Росіянам тотально не щастить на окупованих територіях: нещодавно HIMARS вдарив по Первомайську на Луганщині, а тепер прогриміли дві хвилі вибухів у Бердянську Запорізької області. Окупаційні війська традиційно звітують про успішну роботу протиповітряної оборони (ППО).

Місцеві пабліки пишуть, що було 6-8 вибухів. Російські моніторингові канали повідомляли про роботу ППО по дронах.

Радник мера Мелітополя Петро Андрющенко повідомляє про дві хвилі вибухів. Нібито росіяни все збили, але водночас жаліються на уламки.

"Бердянськ. Дві хвилі вибухів. Місцеві кажуть про щонайменш 8 послідовних.

Росіяни звітують, що все "збили", але кричать про уламки. То, чекаємо підтвердження з місця, чим саме збивали. Районом аеропорту, промзоною чи портом", ― пише Андрющенко.

Відео, як і офіційних коментарів української чи російської сторони, наразі немає. Також невідомо, який саме об’єкт атакував об’єкти у Бердянську. За попередніми даними, це був дрон.

Раніше "Телеграф" повідомляв про втрати росіян у війні проти України. Актуальні співвідношення назвав президент Володимир Зеленський.

Голова української держави також назвав головну проблему, пов’язану з російськими бомбами. Україна досі не може їх збивати, і американський ЗРК Patriot поки не може допомогти.