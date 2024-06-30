Приліт HIMARS на Луганщині: ЗСУ передали росіянам "вогняний привіт" (відео)

Після влучного удару з валить чорний густий дим

У соцмережах в неділю, 30 червня, поширилось відео прильоту по розташуванню росіян у тимчасово окупованому Первомайську Луганської області. За попередніми даними, по ворожій базі вдарив HIMARS.

Відео записували з місця поруч з розташуванням російських військ. Автор відеоролику, який поширився по соцмережах, дуже красномовно описує що відбулось.

У кадр потрапив сам момент прильоту. Видно заграву від вибуху та чутно гучні звуки. Після прильоту почалась пожежа, уверх повалив чорний густий дим.

Автор ролику кричав, що "повилітало все". Ймовірно, він мав на увазі вікна у будівлях поблизу російської бази.

Згідно з поширеними повідомленнями у телеграм-каналах, це сталось саме у Первомайську. Нібито це був удар HIMARS. Проте офіційно цей приліт поки не підтвердили ні ЗСУ, ні російська сторона.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Для довідки: Первомайськ ― місто в Алчевському районі Луганської області. Росіяни окупували його ще у 2014 році. До вторгнення там проживало майже 38 тисяч людей. Первомайськ знаходиться у 57 км по прямій від обласного центру.

Росіянам не вдається комфортно себе почувати на окупованій Луганщині

Нагадаємо, "Телеграф" раніше повідомляв, що у Донецькій області розпочинається битва за Торецьк. Окупанти вже найближчим часом готові стерти з лиця землі населений пункт неподалік від цього міста.