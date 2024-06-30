Прилет HIMARS в Луганской области: ВСУ передали россиянам "огненный привет" (видео)

После прицельного удара валит черный густой дым

В соцсетях в воскресенье, 30 июня, распространилось видео прилета по расположению россиян во временно оккупированном Первомайске Луганской области. По предварительным данным, по вражеской базе ударил HIMARS.

Видео записывали с места рядом с расположением российских войск. Автор видеоролика, распространившегося по соцсетям, очень красноречиво описывает произошедшее.

В кадр попал сам момент прилета. Видно зарево от взрыва и слышны громкие звуки. После прилета начался пожар, вверх повалил густой черный дым.

Автор ролика кричал, что "повылетало все". По всей вероятности, он имел в виду окна в зданиях вблизи российской базы.

Согласно распространенным сообщениям в телеграм-каналах, это произошло именно в Первомайске. Вроде бы это был удар HIMARS. Однако официально этот прилет пока не подтвердили ни ВСУ, ни российская сторона.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Для справки: Первомайск — город в Алчевском районе Луганской области. Россияне оккупировали его еще в 2014 году. До вторжения там проживало около 38 тысяч человек. Первомайск находится в 57 км по прямой от областного центра.

Россиянам не удается комфортно себя чувствовать на оккупированной Луганской области

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