Проти командування 125 бригади відкрили справу за залишення позицій на Харківщині: що про неї відомо

До можливого правопорушення вважають причетними 28 осіб

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо командування 125-ї окремої бригади територіальної оборони. Його підозрюють у недбалому ставленні до служби, що призвело до прориву російської армії в Харківській області під час наступу ворога у травні поточного року.

Про це стало відомо з ухвали Ленінського районного суду міста Харкова. У ній наголошується, що необхідно встановити відповідність дій військових посадових осіб щодо залишення бойових позицій 10.05.2024 силами 125 окремої бригади Сухопутних військ у районі населених пунктів Стрілечтя, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району, Гатища Чугуївського району та деяких інших.

Слідство також встановлюватиме причинно-наслідковий зв’язок між діями командування бригади та втратою позицій, особового складу та військової техніки. Для розслідування призначено військову експертизу.

Згідно з реєстром, до можливого кримінального правопорушення вважають причетними 28 осіб. Йдеться про командира бригади, його заступника та інших посадових осіб:

1. командир окремої бригади;

2. заступник командира бригади;

3. командир окремого стрілецького батальйону;

4. командир окремого стрілецького батальйону;

5 командир 3 стрілецької роти окремого стрілецького батальйону;

6. командувач ОТУ;

7. старший офіцер відділення сил;

8. начальник відділення об’єднаної вогневої підтримки бригади;

9. старший офіцер відділення зв’язку та інформаційних систем штабу бригади;

10. начальник відділення сил підтримки штабу бригади;

11. начальник групи цивільно-військового співробітництва штабу бригади;

12. в.о. командира 1 стрілецької роти окремого батальйону;

13. командир 3 стрілецької роти окремого батальйону;

14. командир 172 окремого батальйону;

15. командир 3 стрілецької роти окремого батальйону;

16. командир 2 стрілецької роти окремого батальйону;

17. в.о. командира 1 стрілецької роти окремого батальйону;

18. начальник прикордонного загону;

19. перший заступник начальника 2 ВСП тип(с) відділу прикордонної служби;

20. начальник штабу — заступник командира механізованої бригади;

21. начальник штабу — перший заступник командира окремої бригади;

22. командир 2 стрілецької роти окремого стрілецького батальйону;

23. начальник відділення розвідки штабу бригади;

24. командир 1 стрілецької роти стрілецького батальйону;

25. командир розвідувального взводу 217 батальйону, т.в.о. начальника групи розвідки батальйону;

26. командир 217 окремого батальйону;

27. начальник штабу — перший заступник командира батальйону;

28. заступник начальника штабу окремого стрілецького батальйону.

За даними аналітиків DeepState, командир 125 ОБрТрО знято з посади, незабаром це ж чекає й на управління бригади. За інформацією аналітиків, перші атаки 10 травня бійці 125-ї бригади частково відбили. Однак один із 400-х стрілецьких батальйонів був змушений залишати позиції в районі н.п. Стрілече через перевагу ворога в живій силі та не відчувши підтримки сусідніх сил.

"Справді були факти відходу певних частин — ОСБ та резервних рот, які на паперах були БГ, а насправді наповнені обмежено придатними та пенсіонерами. Водночас основні сили 125-ї ОБрТрО продовжують опір. Бійці протрималися та дочекалися підходу резервних підрозділів. не давши обрушити фронт", — пояснили в DeepState.

Крім того, про відступ 125-ї бригади ТрО з позицій повідомляв у Facebook військовий Денис Ярославський. Він писав, що біля кордону не було оборонних укріплень.

"Знаю, що ті, що кинули позиції 125 ТРО, вже дає розклад про те, що їм впарювали на підпис акти прийому передачі фортифікацій, які навіть на 30% були не готові як завершене будівництво. Сподіваюся, що винні покарають", — писав він 12 травня.

Командир 125 обр ТРО генерал-лейтенант Артур Горбенко в той же день заявив, що інформація про неготовність Сил оборони до наступу ворога і про відступ окремих підрозділів — неправдива. За його словами, вона має "вкраплення відвертої ІПСО".

"Відповідально заявляю, що ситуація у смузі оборони нашої бригади складна, але контрольована. Підрозділи 125 обр ТрВ ЗСУ дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість у бойових порядках", — йшлося у повідомленні комбрига.

Що відомо про 125-у окрему бригаду Територіальної оборони

125-а окрема бригада Сухопутних військ Збройних сил України (125 ОБр ЗС ЗСУ) — кадроване у мирний час формування Сухопутних військ ЗСУ у Львові. Бригада перебуває у складі Оперативного командування Захід. З вересня 2022 року підрозділи бригади брали участь у боях на сході України. Вони брали участь у визволенні Харківщини у 2022 році, битвах за Бахмут та інших боях на Донбасі.

З травня 2022 року 125 окрема бригада ТРО у складі оперативного угруповання військ здійснює оборону Харкова. Підрозділи бригади виконують завдання нанесення вогневого ураження ворогові, розвідки, протиповітряної оборони. Також вони займаються інженерним обладнанням позицій та протидиверсійними заходами.

Воїни 125 обр ТрО виявляють високу ефективність, мужність та відвагу у бойових діях. Вони ліквідують окупантів, знищують військову техніку ворога та не допустили проникнення на територію України 12 диверсійно-розвідувальних груп. За даними Вікіпедії, 56 військовослужбовців бригади були удостоєні державних нагород та 293 — відомчих. П’ять військовослужбовців бригади отримали звання Героя України (на жаль, посмертно). Щонайменше 70 її військовослужбовців віддали своє життя, відстоюючи Україну.

Як повідомляв "Телеграф", голова Харківської ОВ Олег Синегубов заявив, що реальної загрози захоплення Харкова росіянами немає, оскільки у ворога недостатньо ресурсів та можливостей. Однак у разі критичної ситуації та загрози окупації розроблено план евакуації міста.