Против командования 125 бригады открыли дело за оставление позиций на Харьковщине: что о ней известно

К возможному правонарушению считают причастными 28 человек

Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении командования 125-й отдельной бригады территориальной обороны. Его подозревают в халатном отношении к службе, что привело к прорыву российской армии в Харьковской области во время наступления врага в мае текущего года.

Об этом стало известно из постановления Ленинского районного суда города Харькова. В нем отмечается, что необходимо установить соответствие действий военных должностных лиц по оставлению боевых позиций 10.05.2024 силами 125 отдельной бригады Сухопутных войск в районе населенных пунктов Стрелечья, Красное, Борисовка, Пыльное Харьковского района и Гатище Чугуевского района и некоторых других позиций.

Следствие также будет устанавливать причинно-следственную связь между действиями командования бригады и потерей позиций, личного состава и военной техники. Для расследования назначена военная экспертиза.

Согласно реестру, к возможному уголовному правонарушению считают причастными 28 человек. Речь о командире бригады, его заместителе и других должностных лицах:

1. командир отдельной бригады;

2. заместитель командира бригады;

3. командир отдельного стрелкового батальона;

4. командир отдельного стрелкового батальона;

5 командир 3 стрелковой роты отдельного стрелкового батальона;

6. командующий ОТУ;

7. старший офицер отделения сил;

8. начальник отделения объединенной огневой поддержки бригады;

9. старший офицер отделения связи и информационных систем штаба бригады;

10. начальник отделения сил поддержки штаба бригады;

11. начальник группы гражданско-военного сотрудничества штаба бригады;

12. и.о. командира 1 стрелковой роты отдельного батальона;

13. командир 3 стрелковой роты отдельного батальона;

14. командир 172 отдельного батальона;

15. командир 3 стрелковой роты отдельного батальона;

16. командир 2 стрелковой роты отдельного батальона;

17. и.о. командира 1 стрелковой роты отдельного батальона;

18. начальник пограничного отряда;

19. первый заместитель начальника 2 ВСП тип (с) отдела пограничной службы;

20. начальник штаба — заместитель командира механизированной бригады;

21. начальник штаба — первый заместитель командира отдельной бригады;

22. командир 2 стрелковой роты отдельного стрелкового батальона;

23. начальник отделения разведки штаба бригады;

24. командир 1 стрелковой роты стрелкового батальона;

25. командир разведывательного взвода 217 батальона, в.и.о. начальника группы разведки батальона;

26. командир 217 отдельного батальона;

27. начальник штаба — первый заместитель командира батальона;

28. заместитель начальника штаба отдельного стрелкового батальона.

По данным аналитиков DeepState, командир 125 ОБрТрО снят с должности, скоро это же ждет и управление бригады. По информации аналитиков, первые атаки 10 мая бойцы 125-й бригады частично отбили. Однако один из 400-х стрелковых батальонов был вынужден покидать позиции в районе н.п. Стрелечья из-за превосходства врага в живой силе и не почувствовав поддержки соседних сил.

"Действительно имелись факты отхода определенных частей — ОСБ и резервных рот, которые на бумагах были БГ, а на самом деле наполнены ограниченно пригодными и пенсионерами. В то же время основные силы 125-й ОБрТрО продолжают сопротивление. Бойцы продержались и дождались подхода резервных подразделений, не дав обрушить фронт", — пояснили в DeepState.

Кроме того, об отступлении 125-й бригады ТрО с позиций сообщал в Facebook военный Денис Ярославский. Он писал, что у границы не было оборонительных укреплений.

"Знаю, что бросившие позиции 125 ТРО уже даёт расклад о том, что им впаривали на подпись акты приёма передачи фортификаций которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство. Надеюсь, что виновные понесут наказание", — писал он 12 мая.

Командир 125 обр ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко в тот же день заявил, что информация о неготовности Сил обороны к наступлению врага и об отступлении отдельных подразделений — неправдива. По его выражению, она имеет "вкрапления откровенной ИПСО".

"Ответственно заявляю, что ситуация в полосе обороны нашей бригады сложная, но контролируемая. Подразделения 125 обр ТрО ВСУ дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках", — говорилось в сообщении комбрига.

Что известно о 125-й отдельной бригаде Территориальной обороны

125-я отдельная бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (125 ОБр ВС ВСУ) — кадрированное в мирное время формирование Сухопутных войск ВСУ во Львове. Бригада находится в составе Оперативного командования Запад. С сентября 2022 года подразделения бригады принимали участие в боях на востоке Украины. Они участвовали в освобождении Харьковщины в 2022 году, битвах за Бахмут и других боях на Донбассе.

С мая 2022 года 125 отдельная бригада ТРО в составе оперативной группировки войск осуществляет оборону Харькова. Подразделения бригады выполняют задачи по нанесению огневого поражения врагу, разведке, противовоздушной обороне. Также они занимаются инженерным оборудованием позиций и противодиверсионными мероприятиями.

Воины 125 обр ТрО проявляют высокую эффективность, мужество и отвагу в боевых действиях. Они ликвидируют оккупантов, уничтожают военную технику врага и не допустили проникновение на территорию Украины 12 диверсионно-разведывательных групп. По данным Википедии, 56 военнослужащих бригады были удостоены государственных наград и 293 — ведомственных. Пять военнослужащих бригады получили звания Героя Украины (к сожалению, посмертно). Как минимум 70 ее военнослужащих отдали свою жизнь, сражаясь за Украину.

Как сообщал "Телеграф", глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что реальной угрозы захвата Харькова россиянами нет, так как у врага недостаточно ресурсов и возможностей. Однако в случае критической ситуации и угрозы оккупации разработан план эвакуации города.