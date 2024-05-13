На фортифікаціях в Харківській області могли вкрасти мільйони гривень: з’явилась реакція очільника ОВА

Загалом на лінії оборони було витрачено 7 млрд грн

На будівництві фортифікаційних споруд на Харківщині могли вкрасти мільйони гривень, бо ці роботи доручили фірмам, які мають ознаки фіктивності. Їхніми власниками є люди, які досі працюють на звичайних роботах.

Договори з фірмами заключали напряму, тобто без тендерів. Про це пише голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець.

Харківська ОВА могла укладати фіктивні договори

Ці договори заключали департамент Житлово-комунального господарства (ЖКГ) та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної військової адміністрації (ОВА). За цими документами, вони купили деревину для укріплень на загальну суму у 270 млн грн.

Інформація про ці закупівлі засекречена. Проте відомо, з ким саме підписували договори на постачання деревини:

ТОВ "Сатисбуд";

ФОП Чаус І.О.;

ТОВ "АТТ БУД";

ТОВ "Герц індустрія";

ТОВ "Деревообробне підприємство Восход".

Богуславець пише, що договори підписували з новими фірмами. Але їхні власники мають неоднозначну репутацію і, схоже, навіть не знають, що заробляють мільйони.

"Ще одна цікава деталь ― схоже, ці бенефіціари навіть не здогадуються, що вони мільйонери. Адже продовжують працювати позмінно "на полях" та заводах.

Ще раз: в ОВА укладають прямі договори на деревину для фортифікацій із фірмами, "власники" яких навіть не знають, що вони заробляють мільйони. Оце так засекречення військової інформації", ― пише Богуславець.

Офіційна реакція очільника ОВА Олега Синєгубова

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов дав доручення профільному заступнику зібрати представників усіх фірм, які причетні до будівництва фортифікацій в області. Усі вони відзвітують про свою роботу.

На зустріч Синєгубов запросив журналістів на брифінг та пообіцяв, що вони зможуть поставити будь-які уточнюючі запитання. Про це очільник Харківської ОВА повідомив у Telegram-каналі.

"Сьогодні дав доручення профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд. Кожен підрядник на засіданні групи "Прозорість та підзвітність" прозвітує про виконані роботи. Також про результати засідання буде прозвітовано публічно під час пресбрифінгу, де представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнюючі питання, які хвилюють громадськість", ― сказав Синєгубов.

Раніше деякі медійні військові заявили про відсутність фортифікаційних споруд на Харківщині. Саме це вони називають головною причиною, через яку росіяни швидко дійшли до Вовчанська.

Проте є кілька нюансів. Наприклад, наближеність цього місця до кордону з РФ. Відстань складає не більше 5 км. До того ж прикордонна територія регулярно обстрілюється ворогом, що робить неможливим повноцінне зведення фортифікацій.

Раніше "Телеграф" писав про оперативну обстановку у Вовчанську. У місті продовжується евакуація населення.