На фортификациях в Харьковской области могли украсть миллионы гривен: появилась реакция главы ОВА

Всего на возведение линий обороны было потрачено 7 млрд грн

На строительстве фортификационных сооружений в Харьковской области могли украсть миллионы гривен, потому что эти работы поручили фирмам, имеющим признаки фиктивности. Их владельцы — люди, которые до сих пор работают на обычных работах.

Договоры с фирмами заключались напрямую, то есть без тендеров. Об этом пишет глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартина Богуславец.

Харьковская ОВА могла заключать фиктивные договоры

Эти договоры заключали Департамент Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и топливно-энергетического комплекса Харьковской областной военной администрации (ОВА). По этим документам они купили древесину для укреплений на общую сумму в 270 млн грн.

Информация об этих закупках засекречена. Однако известно, с кем именно заключали договоры на поставку древесины:

ООО "Сатисстрой";

ФЛП Чаус И.А.;

ООО "АТТ БУД";

ООО "Герц индустрия";

ООО "Деревообрабатывающее предприятие Восход".

Богуславец пишет, что договоры подписывались с новыми фирмами. Но у их владельцев есть неоднозначная репутация и, похоже, они даже не знают, что зарабатывают миллионы.

"Еще одна интересная деталь ― похоже, эти бенефициары даже не догадываются, что они миллионеры. Ведь продолжают работать посменно "на полях" и заводах.

Еще раз: в ОВА заключают прямые договоры на древесину для фортификаций с фирмами, владельцы которых даже не знают, что они зарабатывают миллионы. Вот это так засекречивание военной информации", ― пишет Богуславец.

Официальная реакция главы ОВА Олега Синегубова

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов дал поручение профильному заместителю собрать представителей всех фирм, причастных к строительству фортификаций в области. Все они отчитаются о своей работе.

На встречу Синегубов пригласил журналистов на брифинг и пообещал, что они смогут задать уточняющие вопросы. Об этом глава Харьковской ОВА сообщил в Telegram-канале.

"Сегодня дал поручение профильному заместителю собрать всех участников процесса строительства фортификационных сооружений. Каждый подрядчик на заседании группы "Прозрачность и подотчетность" отчитается о выполненных работах. Также о результатах заседания будет отчитано публично во время пресс-брифинга, где представители СМИ могут задать любые уточняющие вопросы, которые волнуют общественность", — сказал Синегубов.

Ранее некоторые медийные военные заявили об отсутствии фортификационных сооружений на Харьковщине. Именно это они называют главной причиной, по которой россияне быстро дошли до Волчанска.

Однако есть несколько нюансов. К примеру, приближенность этого места к границе с РФ. Расстояние составляет не более 5 км. К тому же приграничная территория регулярно обстреливается врагом, что делает невозможным возведение полноценных фортификаций.

Ранее "Телеграф" писал об оперативной обстановке в Волчанске. В городе продолжается эвакуация населения.