"РФ платить максимальну ціну": Сирський назвав щоденні втрати росіян в "літньому наступі"

Кожен день війни зараз коштує росіянам щонайменше тисячі одиниць живої сили

Російські окупанти намагаються вести свій "літній наступ" на фронті. Найгарячіші напрямки — це Покровський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський, Добропільський, Лиманський. Росіяни платять шалену ціну за спроби просунутися.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки ВГК 25 липня. За його словами, кожен день війни зараз коштує росіянам щонайменше тисячі одиниць живої сили.

"Наші воїни мужньо стримують натиск та знищують окупантів. За спробу "літнього наступу" РФ платить максимальну ціну – близько тисячі вбитих і скалічених російських солдатів щодня. Дякую українським захисникам за стійкість, відвагу та професіоналізм у найскладніших обставинах. Наші операції на території країни-агресора тривають", — зазначив він.

Сирський додав, що під час Ставки обговорили посилення української оборони, зокрема фронтові дрони та дрони-перехоплювачі. За його словами, українська армія зараз потребує значно більше БПЛА, щоб зберегти більше життів військових та цивільного населення.

Зазначимо, що за даними західних ЗМІ, Росія за кілька тижнів може розпочати великий наступ із використанням 160 тисяч військовослужбовців, які стягуються до лінії фронту. За останні тижні ворогові вдалося зміцнити свої позиції на Покровському, Куп’янському та Костянтинівському напрямах. А в Головному управлінні розвідки впевнені: показати чогось нового росіяни під час "літнього наступу" не зможуть.

Додамо, що загальні безповоротні втрати російських окупантів на війні з 24 лютого 2022 року перевищили мільйон одиниць живої сили. В цю цифру входять ліквідовані окупанти, полонені, важко поранені, дезертири, зниклі безвісти, а також померлі від поранень, хвороб, інцидентів та інших причин.