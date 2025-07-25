"РФ платит максимальную цену": Сырский назвал ежедневные потери россиян в "летнем наступлении"

Каждый день войны сейчас стоит россиянам минимум тысячи единиц живой силы

Российские оккупанты пытаются вести свое "летнее наступление" на фронте. Самые горячие направления – это Покровское, Новопавловское, Северо-Слобожанское, Добропольское, Лиманское. Россияне платят безумную цену за попытки продвинуться.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский по итогам заседания Ставки ВГК 25 июля. По его словам, каждый день войны сейчас стоит россиянам минимум тысячи единиц живой силы.

"Наши воины мужественно сдерживают натиск и уничтожают оккупантов. За попытку "летнего наступления" РФ платит максимальную цену — около тысячи убитых и искалеченных российских солдат ежедневно. Спасибо украинским защитникам за стойкость, отвагу и профессионализм в самых сложных обстоятельствах. Наши операции на территории страны-агрессора продолжаются", — отметил он.

Сырский добавил, что во время Ставки обсудили усиление украинской обороны, в частности, фронтовые дроны и дроны-перехватчики. По его словам, украинская армия сейчас нуждается в гораздо большем числе БПЛА, чтобы сохранить больше жизней военных и гражданского населения.

Отметим, что по данным западных СМИ, Россия через несколько недель может начать большое наступление с использованием 160 тысяч военнослужащих, которые стягиваются к линии фронта. За последние недели врагу удалось укрепить свои позиции на Покровском, Купянском и Константиновском направлениях. А в Главном управлении разведки уверены: показать чего-то нового россияне во время "летнего наступления" не смогут.

Добавим, что общие безвозвратные потери российских оккупантов на войне с 24 февраля 2022 года превысили миллион единиц живой силы. В эту цифру входят ликвидированные оккупанты, пленные, тяжело раненые, дезертиры, пропавшие без вести, а также умершие от ранений, болезней, инцидентов и других причин.