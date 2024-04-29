Для України? Що вміють бойові літаки, які США придбали у Казахстані (фото)

Точний стан літаків невідомий

Сполучені Штати придбали у Казахстану щонайменше 81 старий літак радянського зразка. Однак мета, з якою США уклали цю угоду, залишається невідомою.

Як відомо, Казахстан оновлює власний авіапарк для Збройних сил. Нещодавно країна оголосила аукціон на 117 старих радянських літаків, запросивши за них мільярд казахських тенге (2,26 млн доларів США).

У пропозиції про продаж зазначалося, що літаки були в непридатному стані. Зазначалося, що їхня модернізація вважається економічно недоцільною, а використання як джерела запасних частин – обмеженим.

За припущенням західних аналітиків, ці літаки можуть бути передані Україні. А далі вона вже може намагатися відновити частину з них. Також можливе використання літаків, як джерела запасних частин для діючої авіації ЗСУ, або ж навіть розміщення неремонтопридатних планерів на аеродромах у якості приманки для російських ракет.

Своєю чергою казахстанське держпідприємство "Казспецекспорті", яке імпортує та експортує військову техніку, спростувало повідомлення ЗМІ про продаж літаків радянського зразка США. Там заявили, що продані літаки будуть вивозитися тільки як металолом.

"Усі торги щодо реалізації авіаційної техніки з умовою обов'язкової ліквідації проведено підприємством у суворій відповідності до вимог чинного законодавства серед юридичних осіб Республіки Казахстан, які мають відповідні ліцензії, видані уповноваженим органом. Іноземні компанії до торгів не допускалися. Процес утилізації повністю контролюється балансоутримувачами", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що відповідно до умов укладених договорів, всі літаки, вузли та агрегати до нього будуть утилізовані на території балансоутримувачів методом різання (рубки, дроблення) "та іншими методами, що виключають їх відновлення в початковий стан, і вивозитиметься з території лише у вигляді брухту кольорових металів".

Які саме літаки продав Казахстан

Зокрема серед цих літаків були перехоплювачі МіГ-31. Це радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25. Модернізовані версії цього літака Росія часто використовувала як пускову платформу аеробалістичних ракет "Кинджал".

Крім того, було також продано винищувачі-бомбардувальники МіГ-27. Це радянський надзвуковий винищувач-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Призначений для завдання ударів по рухомих і нерухомих наземних і повітряних цілях.

Також мова йде про винищувачі МіГ-23. Це радянський багатоцільовий винищувач зі змінною конфігурацією крила. Перший політ зробив 9 липня 1967 року, прийнятий на озброєння в травні 1969 року.

Продано було й МіГ-29. Це багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX ст. Цей літак, зокрема, перебуває на озброєнні України.

МіГ-29 ЗСУ

Крім того, було продано бомбардувальники Су-24. Це радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Розробка почалася на початку 1960-х, у 1975 році був прийнятий на озброєння ВПС СРСР. Варто зазначити, що Су-24 є основним озброєнням бомбардувальної авіації ПС України. Також ці літаки використовує й РФ.

Су-24 ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ невдовзі мають отримати літаки F-16 від західних союзників, що значно посилить їхній авіапарк. Проте, експерти вважають, що для цих винищувачів війна проти росіян в Україні стане найважчим викликом за всю історію.