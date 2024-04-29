Для Украины? Что умеют боевые самолеты, которые США приобрели в Казахстане (фото)

Точное состояние самолетов неизвестно

Соединенные Штаты приобрели у Казахстана не менее 81 старого самолета советского образца. Однако цель, с которой США заключили это соглашение, остается неизвестной.

Как известно, Казахстан обновляет свой авиапарк для Вооруженных сил. Недавно страна объявила аукцион на 117 старых советских самолетов, запросив за них миллиард казахских тенге (2,26 млн долларов США).

В предложении о продаже отмечалось, что самолеты были в негодном состоянии. Отмечалось, что их модернизация считается экономически нецелесообразной, а использование в качестве источников запасных частей ограничено.

По предположению западных аналитиков, эти самолеты могут быть переданы Украине. А дальше он уже может пытаться восстановить часть из них. Также возможно использование самолетов, как источника запасных частей для действующей авиации ВСУ, или даже размещение неремонтопригодных планеров на аэродромах в качестве приманки для российских ракет.

В свою очередь казахстанское госпредприятие "Казспецэкспорт", импортирующее и экспортирующее военную технику, опровергло сообщение СМИ о продаже самолетов советского образца США. Там заявили, что проданные самолеты будут вывозиться только как металлолом.

"Все торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц Республики Казахстан, имеющих соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом. Иностранные компании к торгам не допускались. Процесс утилизации полностью контролируется балансодержателями" , – говорится в сообщении.

Также отмечается, что согласно условиям заключенных договоров, все самолеты, узлы и агрегаты к нему будут утилизированы на территории балансодержателей методом резки (рубки, дробления) и "другими методами, исключающими их восстановление в исходное состояние, и будут вывозиться с территории только в виде лома цветных металлов".

Какие именно самолеты продал Казахстан

В частности, среди этих самолетов были перехватчики МиГ-31. Это советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25. Модернизированные версии этого самолета Россия часто использует как пусковую платформу аэробалистических ракет "Кинжал".

Кроме того, были также проданы истребители-бомбардировщики МиГ-27. Это советский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Предназначен для нанесения ударов по подвижным и неподвижным наземным и воздушным целям.

Также речь идет об истребителях МиГ-23. Это советский многоцелевой истребитель с изменяющейся конфигурацией крыла. Первый полет совершил 9 июля 1967 года, принят на вооружение в мае 1969 года.

Проданы были и МиГ-29. Это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. Являлся основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов XX века. Этот самолет, в частности, находится на вооружении Украины.

МиГ-29 ВСУ

Кроме того, были проданы бомбардировщики Су-24. Это советский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с крылом переменной стреловидности. Разработка началась в начале 1960-х, в 1975 году был принят на вооружение ВВС СССР. Следует отметить, что Су-24 является основным вооружением бомбардировочной авиации ПС Украины. Также эти самолеты использует и РФ.

Су-24 ВСУ

Напомним, что ВСУ скоро должны получить самолеты F-16 от западных союзников, что значительно усилит их авиапарк. Однако эксперты считают, что для этих истребителей война против россиян в Украине станет самым тяжелым вызовом за всю историю.