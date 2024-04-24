Не тільки Storm Shadow: які ще ракети надає Україні Британія

Загалом планують передати понад 1,5 тисячі ракет

Британія пообіцяла надати Україні один із найбільших траншів військової допомоги. Серед іншого в ній будуть ракети Storm Shadow, а також інші ударні та зенітні ракети.

Портал "Діфенс Експрес" зазначає, що усього буде надано 1600 ракет. В їхньому переліку можуть опинитися зенітні ракети ASRAAM, ударні Martlet та Brimstone

ASRAAM це британська керована ракета "повітря-повітря". Наведення користуючись з інфрачервоної голівки самонаведення. Дальність пуску — 25 км максимальна. Може розвити швидкість до 3,5 М. Використовується у ЗРК.

В переліку ударних ракет називають Martlet. Це легка багатоцільова ракета. Швидкість ракети — 1,5 Маха. Дальність дії — 8 км. Наведення за "лазерною стежкою". Ефективна проти легкої бронетехніки, в Україні використовується в ПЗРК проти безпілотників та гелікоптерів окупантів.

Ще однією ударною ракетою може бути Brimstone. Наведення з активною радіолокаційною головкою дозволяє розрізняти цілі на тлі землі. Максимальна швидкість надзвукова, близько 450 м/с. Залежно від версії може мати різну дальність ураження:

Brimstone І — 20+ км з літаків, 12 км з гелікоптерів

Brimstone ІІ — 60+ км з літаків, 40+ км з гелікоптерів

Brimstone 3B — 12 км з наземної платформи.

Раніше "Телеграф" розповідав про набір техніки та озброєння "Пульстрон", який передали ДШВ. В ньому чимало цікавих безпілотників.