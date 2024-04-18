ДШВ передали "Пульстрон": в ньому близько 40 видів техніки (відео)

"Начинка" дозволить ефективніше боротися з ворогом

Благодійний фонд "Повернись живим" не вперше передає для фронту корисне обладнання. Цього разу це "Пульстрон" — комплекс розвідки та знищення.

Як розповіли у фонді, в нього входять близько 40 різноманітних потрібних видів техніки — різноманітні дрони, ноутбуки, радіостанції, прилади нічного бачення, комплекти Starlink та навіть пікапи. Перший переданий "Пульстрон" вже працює у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Портал "Мілітарний" зазначає, що серед розвідувальних БпЛА та FPV-дронів із боєприпасами є чотири безпілотники SHARK міні, чотири DJI Mavic 3 Fly More Combo, чотири DJI Matrice 30 T, вісім безпілотників "Кажан" з боєкомплектом, по 100 денних FPV ближнього та збільшеного радіуса дії тощо.

Сотні дронів атакуватимуть ворога

Безпілотник "Кажан", наприклад, українського виробництва — він літає на шістьох гвинтах. Дрон багаторазовий і може скидати боєприпаси чи міни на ворога з висоти до 1000 метрів. Швидкість дрона до 72 км/год, відстань роботи — до 12 км. Окрім збору від фонду "Повернись живим" та компанії ОККО, "Кажани" закуповувалися коштом держбюджету та UNITED24.

Раніше "Телеграф" розповідав про радянську зенітку ЗУ-23, яку у різних модифікаціях досі використовують в ЗСУ. Вона здебільшого ефективна проти дронів.