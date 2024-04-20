"Росія відчуває безкарність": Лубінець обурений реакцією Заходу на обстріли України

Млявість міжнародних партнерів стимулює Росію

Нещодавно Росія завдала чергового ракетного удару по Дніпру та області, проте реакція світової спільноти виявилася досить млявою. РФ відчуває безкарність та продовжує здійснювати терор проти України.

Про це пише Омбудсман Дмитро Лубінець. За його словами, млявість міжнародних партнерів стимулює Росію продовжувати вбивати український народ.

Лубінець зазначив, що направив звернення до структур ООН, РЄ, ОБСЄ, МКЧХ, інших міжнародних організацій, національних інституцій з прав людини та 50 комітетам з прав людини парламентів країн світу.

"З метою публічного засудження таких дій, а також для надання Україні допомоги, зокрема додаткових систем ППО. Однак, гідної реакції міжнародної спільноти, я не побачив", — написав він.

Омбудсман також зазначив, що не розуміє, як Росія продовжує брати участь у голосуванні Радбезу ООН та як це узгоджується з принципами дільності організації. Такі дії організації він назвав "мовчазним заохоченням окупанта до нових злочинів",

"Українське небо потребує додаткових засобів захисту! За кожен вчинений злочин росіяни повинні понести справедливе та безкомпромісне покарання", — підсумував Лубінець.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський розповів, як війська НАТО можуть допомогти Україні.