"Россия чувствует безнаказанность": Лубинец возмущен реакцией Запада на обстрелы Украины

Вялость международных партнеров стимулирует Россию

Недавно Россия нанесла очередной ракетный удар по Днепру и области, однако реакция мирового сообщества оказалась довольно вялой. РФ чувствует безнаказанность и продолжает совершать террор против Украины.

Об этом пишет Омбудсман Дмитрий Лубинец. По его словам, вялость международных партнеров стимулирует Россию продолжать убивать украинский народ.

Лубинец отметил, что направил обращение в структуры ООН, СЕ, ОБСЕ, МККК, другие международные организации, национальные институты по правам человека и 50 комитетов по правам человека парламентов стран мира.

"С целью публичного осуждения таких действий, а также для оказания Украине помощи, в частности, дополнительных систем ПВО. Однако, достойной реакции международного сообщества, я не увидел", — написал он.

Омбудсман также отметил, что не понимает, как Россия продолжает участвовать в голосовании Совбеза ООН и как это согласуется с принципами деятельности организации. Такие действия организации он назвал "молчаливым поощрением оккупанта к новым преступлениям".

"Украинское небо нуждается в дополнительных средствах защиты! За каждое совершенное преступление россияне должны понести справедливое и бескомпромиссное наказание", — подытожил Лубинец.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как войска НАТО могут помочь Украине.