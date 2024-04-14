У СБУ розкрили особливість своїх морських дронів: про які винаходи мовиться

СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря

Морські безпілотники СБУ, які підривають військові об'єкти РФ у морі не мають аналогів на Заході та непомітні для ворожих систем виявлення. Наразі на озброєнні СБУ сьогодні перебувають морські дрони Sea Baby та "Мамай".

Про це сказав речник СБУ Артем Дехтяренко в ефірі телемарафону. За його словами, у 2022 році у світі не було альтернативи ударним морським дронам СБУ.

"Існуючі західні безпілотники були великі та неманеврені, їх легко могли виявляти ворожі РЛС. До того ж західні дрони не мали бойової частини, бо використовувались для логістики чи розвідки", — розповів представник СБУ.

Він каже, що в СБУ вирішили розробили концепт власного морського ударного дрона, який мав працювати в шумовому діапазоні на межі двох середовищ — води і повітря.

"Саме через його малі розміри знизу його не чує гідроакустика, а зверху його не помічають РЛС. Ба більше, корпус дрона виготовлений з радіопоглинаючого матеріалу. Цей концепт повністю підтвердив свою непомітність та ударну потужність під час операцій, які СБУ проводила разом з ВМС. Такі дрони можна побачити тільки вже візуально, а не на системі спостереження", — сказав він.

Загалом, як розповів речник СБУ, ці морські дрони уразили 11 кораблів РФ, а також Кримський міст, який РФ використовувала для постачання озброєння на війну. Вартість дронів СБУ оцінюється в 8,5 млн гривень, тоді як російські кораблі, які вони знищують, коштують декілька десятків мільйонів доларів.

"Ми звісно ж не можемо розкривати всі технічні характеристики, але можемо зазначити, що це вже нові покоління дронів, над вдосконаленням яких ми продовжуємо працювати. Наприклад, Sea Baby 2024 року — це дрон нового покоління, який є ще більш смертоносним. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. СБУ може дістати ціль практично в будь-якій точці Чорного моря", — додав Дехтяренко.

Зазначимо, що Кримський міст атакували дрони Sea Baby. Саме завдяки якісній роботі цих безпілотників Росія втратила переваги у Чорному морі. Існує три модифікації цих дронів, які роблять їх застосування ще ефективнішим.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ готує сюрпризи для окупантів у Криму. Для їх проведення будуть задіяні відомі надводні дрони Sea Baby.