В СБУ раскрыли особенность своих морских дронов: о каких изобретениях говорится

СБУ может достать цель практически в любой точке Черного моря

Морские беспилотники СБУ, которые подрывают военные объекты РФ в море, не имеют аналогов на Западе и незаметны для враждебных систем обнаружения. В настоящее время на вооружении СБУ сегодня находятся морские дроны Sea Baby и "Мамай".

Об этом сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко в эфире телемарафона. По его словам, в 2022 году в мире не было альтернативы ударным морским дронам СБУ.

"Существующие западные беспилотники были большими и неманевренными, их легко могли обнаруживать вражеские РЛС. К тому же западные дроны не имели боевой части, потому что использовались для логистики или разведки", — рассказал представитель СБУ.

Он говорит, что в СБУ решили разработать концепт собственного морского ударного дрона, который должен был работать в шумовом диапазоне на границе двух сред — воды и воздуха.

Именно из-за его малых размеров снизу его не слышит гидроакустика, а сверху его не замечают РЛС. Более того, корпус дрона изготовлен из радиопоглощающего материала. Этот концепт полностью подтвердил свою незаметность и ударную мощность во время операций, которые СБУ проводила вместе с ВМС. Дроны можно увидеть только уже визуально, а не на системе наблюдения", — сказал он.

В целом, как рассказал представитель СБУ, эти морские дроны поразили 11 кораблей РФ, а также Крымский мост, который РФ использовала для поставки вооружения на войну. Стоимость дронов СБУ оценивается в 8,5 млн гривен, тогда как уничтожаемые ими российские корабли стоят несколько десятков миллионов долларов.

"Мы, конечно, не можем раскрывать все технические характеристики, но можем отметить, что это уже новые поколения дронов, над совершенствованием которых мы продолжаем работать. Например, Sea Baby 2024 года — это дрон нового поколения, который еще более смертоносный. Он способен доставить почти тонну взрывчатки более чем на 1000 километров. СБУ может достать цель практически в любой точке Черного моря", — добавил Дехтяренко.

Отметим, что Крымский мост атаковали дроны Sea Baby. Именно благодаря качественной работе этих беспилотников Россия лишилась преимущества в Черном море. Существует три модификации этих дронов, которые делают их применение еще более эффективным.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ готовит сюрпризы для оккупантов в Крыму. Для их проведения будут задействованы известные надводные дроны Sea Baby.