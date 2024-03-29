Пошкодження є в кількох областях: яка ситуація з енергетикою в Україні після атаки РФ

Споживачі залишилися без електроенергії

Внаслідок масованої атаки російських окупантів 29 березня в Україні є пошкодження енергетичної інфраструктури одразу в кількох областях. Йдеться про шість регіонів.

Зокрема, ворог атакував дронами та ракетами об’єкти енергетики у Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На Дніпропетровщині обстріляні об’єкти теплової генерації. Також ворог завдав удару по енергетичному об’єкту в Івано-Франківській області — є пошкодження обладнання", — йдеться в повідомленні.

Також внаслідок ударів по об’єктах генерації у Дніпропетровcькій, Черкаській та Кіровоградській областях є пошкодження обладнання.

Окрім того, в Україні знеструмлювалися підстанції. Внаслідок споживачі залишилися без електроенергії.

Так, Укрзалізниця залишилася без подачі світла, але, на щастя, обійшлося без збоїв в русі потягів. Також без електроенергії опинилися об’єкти комунальної сфери, місцева промисловість та населення у вищезазначених регіонах країни.

Нагадаємо, що вночі та вранці Росія обстріляла українські міста дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Комбінована атака тривала 9 годин. Ворог застосував 99 повітряних цілей, з яких 84 знищила ППО.

Вночі Росія обстріляла декілька населених пунктів Дніпропетровської області. Вибухи прогриміли у Дніпровському, Павлоградському, Кам'янському та Криворізькому районах. Над Дніпром збили ракети. Ворог цілив по об’єктах енергетичної системи, є пошкодження критичної інфраструктури.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" повідомили про наслідки нічної атаки. Росія пошкодила великі станції. У двох областях були введені графіки відключень електроенергії.