Можемо дійти до Москви: Данілов пригрозив Путіну "санітарною зоною" у відповідь

Секретар РНБО розповів, коли це планують зробити

Українське військо може зробити "санітарну зону" на території Росії. Участь у її створенні можуть взяти й інші країни.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. За його словами, вона може проходити територією Москву, а може й далі.

"Звичайно, "санітарна зона" буде зроблена, але точно не Путіним, а українським військом. Причому не тільки українським військом, а я більш ніж впевнений, що в цьому братимуть участь і інші країни. І цей "санітарний кордон" проходитиме на території кордонів таких міст як Москва, може трохи далі", — підкреслив секретар РНБО.

Данілов зазначив, що "санітарна зона" потрібна для того, щоб росіяни не нападали на Україну. Водночас він підкреслив, що таку зону планують зробити вже після перемоги у війні.

"Ми точно зробимо цей "санітарний кордон" для того, щоби ці покидьки не нападали на нашу країну. Ми це будемо ставити як одну з умов, що має бути "санітарний кордон", щоб вони в жодному разі не совали свого дрібного носа у наші справи, і не тільки в наші", — сказав Данілов.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, який 17 березня цілком очікувано "переміг" на так званих "виборах президента Росії", допустив захоплення ще частини територій України. Він заявив, що Росія планує створити "санітарну зону" на кордоні.

Своєю чергою голова Комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що у цій "зоні" передбачено знаходження лише російської армії. За його словами, вона нібито покликана "убезпечити" Росію.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував ідею Путіна створити в Україні "санітарну зону". За його словами, це чітко свідчить про те, що війна лише загострюватиметься.