"Захист від бандитів ЗСУ": у Путіна зробили зухвалу заяву про "санітарну зону" в Україні

Територія "санітарної зони" буде повністю "безпечною"

У Росії продовжують говорити про "санітарну зону" на території України. Вона нібито покликана "убезпечити" Росію.

Про це заявив голова Комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов. Він додав, що у цій "зоні" передбачено знаходження лише російської армії.

За його словами, територія "санітарної зони" буде повністю "безпечною", адже буде під "захистом" армії Росії.

"Санітарна зона буде такої глибини, яка виключить вплив на нашу територію — раз. Два — Там не буде жодних українських сил, жодних військовослужбовців. Там усе контролюватиме армія РФ", — сказав голова Комітету.

Але при цьому скільки кілометром займатиме ця "зона" невідомо. Адже, як сказав Андрій Картаполов, охопить стільки, скільки "вийде".

Крім того, російський держчиновник додав, що це не зона відчуження, а придатна до життя територія.

"Це не зона відчуження, де нікого немає. Це санітарна зона від бандитів, якими є ЗСУ", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що в Офісі президента прокоментували слова російського диктатора Володимира Путіна щодо його ідеї створити в Україні "санітарну зону". Зазначається, що це чіткий сигнал, що війна лише загострюватиметься.