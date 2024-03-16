Рейди не закінчаться, ми допоможемо: Буданов оцінив бої біля кордонів України

Будуть робити все, на що їм вистачить сил

Рейди російських добровольців у Бєлгородській та Курській областях триватимуть й надалі. Ба більше, вони отримають потрібну домогу та підтримку.

Про це сказав в ефірі телемарафону очільник ГУР Кирило Буданов. За його словами, військова підготовка добровольців на високому рівні.

"Наскільки нам відомо, вони не збираються закінчувати рейди найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо за останній час, сили у них достатні є для того, щоб досягти. Що буде далі, побачимо з часом", — сказав глава української розвідки.

Буданов також зауважив, що те, що зараз відбувається у прикордонних областях Росії — це розвʼязання внутрішньодержавного питання РФ.

"Це історія про те, як росіяни вирішують своє внутрішньодержавне питання. Нам можуть більше подобатись одні, менше подобатись інші. Але все ж таки і одні, і інші — росіяни", — сказав очільник ГУР.

За словами Кирила Буданова, російські добровольці без підтримки не залишаться, адже вони допомагають Україні з першого дня повномасштабного вторгнення РФ.

"Знаєте, вони допомагають нам з першого дня подій від 24.02.2024 і воюють вони досить таки не погано. Вони були у багатьох гарячих точках, як це зараз прийнято називати, в Україні. Ми спробуємо допомогти їм у міру наших можливостей", — заявив глава ГУР.

Не залишив без уваги глава ГУР і пропозицію російських добровольців обміняти село Тьоткіно Курської області на тимчасово окупований Мелітополь.

"Я чув і бачив такий факт. Я б з радістю, як там буде – побачимо. Думаю, що зарано для цього", — сказав очільник розвідки.

Раніше "Телеграф" писав, що з російського Бєлгорода, де не буває і дня без обстрілів, масово виїжджають люди. А в регіоні посилено мобілізаційні заходи.