Рейды не закончатся, мы поможем: Буданов оценил бои у границ Украины

Будут делать все, на что им хватит сил

Рейды российских добровольцев в Белгородской и Курской областях будут продолжаться. Более того, они получат необходимую помощь и поддержку.

Об этом сказал в эфире телемарафона глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, военная подготовка добровольцев находится на высоком уровне.

"Насколько нам известно, они не собираются заканчивать рейды в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил. А как мы видим за последнее время, сил у них достаточно для того, чтобы достичь. Что будет дальше, увидим со временем", — сказал глава украинской разведки.

Буданов также отметил, что происходящее сейчас в приграничных областях России — это решение внутригосударственного вопроса РФ.

"Это история о том, как россияне решают свой внутригосударственный вопрос. Нам могут больше нравиться одни, меньше нравиться другие. Но все же и одни, и другие — россияне", — сказал глава ГУР.

По словам Кирилла Буданова, российские добровольцы без поддержки не останутся, они ведь помогают Украине с первого дня полномасштабного вторжения РФ.

"Знаете, они помогают нам с первого дня событий от 24.02.2024 и воюют они довольно-таки не плохо. Они были во многих горячих точках, как это сейчас принято называть, в Украине. Мы попытаемся помочь им по мере наших возможностей", — заявил глава ГУР.

Не обошел вниманием глава ГУР и предложение российских добровольцев обменять село Теткино Курской области на временно оккупированный Мелитополь.

"Я слышал и видел такой факт. Я бы с радостью, как там будет – увидим. Думаю, что рано для этого", — сказал глава разведки.

Ранее "Телеграф" писал, что из российского Белгорода, где не бывает и дня без обстрелов, массово уезжают люди. А в регионе ужесточены мобилизационные мероприятия.