РФ збила український вертоліт Black Hawk? Що кажуть у ГУР

Пропагандисти навіть виклали відео

На тлі боїв російських добровольців у РФ пропутінські пропагандисти вирішили запустити черговий фейк. Вони заявили, що бойовикам ЗС РФ нібито вдалося збити український гелікоптер Black Hawk.

На новий вкид вже відреагували в ГУР МОУ, в арсеналі якого і знаходиться дана "пташка". Ситуацію прокоментував речник відомства Андрій Юсов.

Для початку слід пояснити, що 17 березня російський "військкор" Євген Піддубний заявив про те, що російські терористи збили вертоліт українських воїнів у районі Лукашівки Чернігівської області. За його словами, йдеться, ймовірно, про UH-60 "Black Hawk". На підтвердження своїм словам він навіть опублікував відео, проте воно не доводить ні дату, ні місце, ні навіть те, чий і який це був гелікоптер.

Коментар ГУР:

"Звісно, що ні. Ця інформація є черговою брехнею російської пропаганди. То вони повідомляли про півтори тисячі загиблих українських військових у Бєлгородській області, то ще якісь нісенітниці. І от чергова історія з Black Hawk. Black Hawk в строю, виконують поставлені завдання і з ними все добре".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські добровольці звільнили ще одне селище в Росії.