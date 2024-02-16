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"Ситуація погана, але...": Буданов оцінив стан справ на фронті і сказав, чого найбільше не вистачає ЗСУ

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Олена Руденко Олена Руденко
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Глава ГУР назвав основну проблему
Глава ГУР назвав основну проблему. Фото Колаж "Телеграф"

ЗСУ не вистачає озброєння

Ситуація на фронті зараз склалася тяжка, але не критична. Українським військовим не вистачає артилерійських боєприпасів та інших видів озброєнь.

"Погана (ситуація на фронті, — ред.), але не критична. Справді, не вистачає снарядів, і на це є об’єктивні причини. Ми маємо два роки війни високої інтенсивності, а загалом — десять років конфлікту. Тому проблема, яку ми маємо. випробовуємо, є логічною. Обсяги, які нам надають наші партнери, є недостатніми для покриття наших потреб, так само як і наша промисловість", — сказав начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю французькому виданню Liberation.

Він назвав позиції, яких зараз найбільше не вистачає ЗСУ на фронті. Йдеться про артилерійські боєприпаси в цілому, артилерійські системи калібру 155 мм, а також снаряди для цих систем, снаряди для контрбатарейної боротьби на великих відстанях, а також системи для ракетних ударів на великих відстанях.

Буданов також висловив думку, що війна наразі не стоїть на порозі застосування зброї масового знищення. Втім, додав він, решта — від підводних човнів до стратегічної авіації — використовується вже давно.

Як повідомляв "Телеграф", Буданов також заявив, що жодні диво-технології не змінять кардинально перебіг війни. У тривалому конфлікті переможцем виявиться країна із найсильнішою економікою та логістикою.

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#Війна #Озброєння #Кирило Буданов