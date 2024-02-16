"У ворога більше ресурсів": у Третій штурмовій зробили нову заяву щодо Авдіївки

Ворог кидає в бій велику кількість БТР, БМП, авіації, FPV-дронів

Бійці третьої окремої штурмової бригади утримують оборонні позиції в Авдіївці. Проте ресурси росіян, які вони кидають у бій, переважають над українськими.

Про це повідомив прес-офіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін. Подробицями він поділився в ефірі телемарафону.

Ситуація у Авдіївці критична. Ворог посилює тиск. За його словами, росіяни залучили до боїв сили двох регулярних армій. Співвідношення на рівні бригад становить 7 до 1. Крім того, окупанти збільшують використання керованих авіабомб та фосфорних бомб.

"Ми утримуємо оборонні позиції. Завдання складне саме через співвідношення (сил, — ред.) і нескінченну кількість ресурсів у ворога… У ворога постійна підтримка, замість розмотаного батальйону заходить ще й немає жодного горизонту, що в них щось може закінчитися як у людях, так і в ресурсах ", — сказав прес-офіцер.

Бородін також пояснив, чому ситуація в Авдіївці складніша, ніж у критичний момент у Бахмуті.

"У ворога величезна кількість КАБів, техніки. "Вагнера" берегли техніку, вони працювали здебільшого людьми, тут ідуть танкові атаки разом з піхотою. Велика кількість БТР, БМП, авіації, FPV-дронів. Такого в Бахмуті під час "вагнерівців" не було", — пояснив він.

Бої за Авдіївку

Авдіївку називають "брамою до Донецька". Російські окупанти з осені 2023 року намагаються захопити місто. У боях за Авдіївку, за словами українських військових, росіяни втратили десятки тисяч солдатів.

Загарбникам вдалося зайти до міста. Ще одним форпостом оборони залишається коксохим.

У ЗСУ зазначають, що зараз ситуація в Авдіївці наближається до критичної. У четвер, 15 лютого, прес-служба третьої штурмової бригади офіційно підтвердила, що їх передислокували до району Авдіївки для посилення української оборони.

Раніше "Телеграф" писав, що в Авдіївці передбачено додаткові шляхи постачання на випадок втрати основного. У місті вже кілька днів продовжуються вуличні бої. Ситуація "диктує певну зміну тактики бойових дій".