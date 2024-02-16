"Жодні диво-технології не допоможуть": Буданов зробив нову заяву про війну в Україні

Розвідник не вважає війну між Україною та Росією якоюсь унікальною. Є два фактори, які потрібні Україні для перемоги

Жодні диво-технології не змінять кардинально перебіг війни. У тривалому конфлікті переможцем виявиться країна із найсильнішою економікою та логістикою.

Таку заяву зробив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов. Подробицями він поділився в інтерв’ю французькому виданню Liberation.

Допомога від США

Глава ГУР оптимістично налаштований щодо військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки (США), яка вже кілька місяців перебуває на стадії розгляду.

Він вважає, що Україні слід прискорити темпи виробництва у власній оборонній промисловості. При цьому Буданов зазначив, що зараз обсяги споживання озброєння та боєприпасів досягають рівня, який був би непідйомним для будь-якої країни. Противник, до речі, теж із ними не справляється. У зв’язку з цим РФ змушена купувати снаряди у Північної Кореї та Ірану.

Чудо-технології

Буданов акцентував увагу на тому, що не поділяє думки щодо того, що "технологічний прорив" може докорінно змінить ситуацію на фронті. Він пояснив, що війна між Україною та Росією не є унікальною. Це конфлікт високої інтенсивності з використанням всього спектра озброєнь.

"Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше, від підводних човнів до стратегічної авіації, використовується вже давно. Саме тому, на жаль, жодні диво-технології не допоможуть жодній із сторін. Усі спроби деяких країн знайти диво- "Зброя провалилася. Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає країна з найсильнішою економікою та логістикою ", — пояснив глава розвідки України.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку, головного розвідника країни, війна закінчиться " відновленням справедливості та поверненням втраченого".