"Никакие чудо-технологии не помогут": Буданов сделал новое заявление о войне в Украине

Разведчик не считает войну между Украиной и Россией какой-то уникальной. Есть два фактора, которые нужны Украине для победы

Никакие чудо-технологии не изменят кардинально ход войны. В продолжительном конфликте победителем окажется страна с сильнейшей экономикой и логистикой.

Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Подробностями он поделился в интервью французскому изданию Liberation.

Помощь от США

Глава ГУР оптимистично настроен по вопросу военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки (США), которая уже несколько месяцев находится на стадии рассмотрения.

Он считает, что Украине следует ускорить темпы производства в собственной оборонной промышленности. При этом Буданов отметил, что сейчас объемы потребления вооружения и боеприпасов достигают уровня, который был бы неподъемным для любой страны. Противник, к слову, тоже с ними не справляется. В связи с этим РФ вынуждена покупать снаряды у Северной Кореи и Ирана.

Чудо-технологии

Буданов акцентировал внимание на том, что не разделяет мнения относительно того, что "технологический прорыв" может в корне изменит ситуацию на фронте. Он пояснил, что война между Украиной и Россией не является уникальной. Это конфликт высокой интенсивности с использованием всего спектра имеющихся вооружений.

"Мы не стоим на пороге применения оружия массового уничтожения, но все остальное, от подводных лодок до стратегической авиации, используется уже давно. Именно поэтому, к сожалению, никакие чудо-технологии не помогут ни одной из сторон. Все попытки некоторых стран найти чудо-оружие провалились. Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии снабжения. В длительной войне побеждает страна с самой сильной экономикой и логистикой", — пояснил глава разведки Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению, главного разведчика страны, война закончится "восстановлением справедливости и возвращением утраченного".