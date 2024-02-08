"Мені вирвали серце": підполковник ЗСУ повідомив про загибель льотчика з величезним досвідом

У героя залишилася маленька донечка

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув льотчик Владислав Риков. На його рахунку було 385 бойових вильотів.

Про загибель героя на своїй Facebook-сторінці повідомив український військовий льотчик, підполковник ВПС Збройних Сил України, герой України Ростислав Лазаренко. Він розповів, що від початку повномасштабної війни вони весь час були разом.

"Вчора мені вирвали серце. 07.02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сімʼї, мій заступник — Владислав Риков. На його рахунку 385 бойових вильотів — це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих. Для мене це надзвичайно тяжка втрата, так як за цих майже два роки війни, Влад завжди був поруч і всі проблеми ми вирішували разом", — написав він.

Ростислав Лазаренко зазначив, що Владислава мало хто знав і пообіцяв розповісти його історію згодом. Про таких людей, наголосив він, треба знати та пам’ятати — Владислав Риков віддав своє життя за наше життя, за нашу свободу та за нашу Україну.

Дівчина загиблого пілота "Джуса" Андрія Пільщикова Меланія Подоляк у соцмережі Х (колишній twitter) написала, що Владислав був пілотом Су-25. У нього лишилася маленька донечка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 26 січня у боях у Запорізькій області загинув Василь Мостовий, мешканець Київської області. Він був учасником АТО, виходив із Дебальцевського оточення. З початку повномасштабної війни знову став на захист Батьківщини.