Найскладнішими залишаються два напрямки: де найбільше атакують росіяни (карта)

Українські військові відбили всі атаки ворога

Протягом минулої доби, 7 лютого, відбулося 92 бойових зіткнення. Найбільше ворожих атак було зафіксовано на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 8 лютого. Загалом ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий експерт Євген Дикий проаналізував, чи вистачить у російських окупантів сил, щоби захопити всю Донецьку область і змогли б вони її утримати.