Самыми сложными остаются два направления: где больше всего атакуют россияне (карта)

Украинские военные отразили все атаки врага

За прошедшие сутки, 7 февраля, произошло 92 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак было зафиксировано на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 8 февраля. Всего враг нанес 51 ракетный и 80 авиационных ударов, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак оккупантов неподалеку от Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Невельского и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Запорожском направлении наши защитники отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный эксперт Евгений Дикий проанализировал, хватит ли у российских кафиров сил, чтобы захватить всю Донецкую область и смогли бы они ее удержать.