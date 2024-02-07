Швейцарія запросила Китай на саміт миру по Україні: відомо, коли Пекін дасть відповідь

Участь КНР у форумі, який заплановано провести у Швейцарії, буде дуже важливою для Києва

Швейцарія запросила Китай взяти участь у так званому глобальному саміті світу — 5-й конференції з мирного врегулювання війни в Україні. Захід має відбутися цього року.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс під час брифінгу у Пекіні 7 лютого. Цитує його видання Bloomberg.

Касіс сказав, що озвучив це прохання на зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Головний дипломат Піднебесної "прийняв до відома запрошення". Берн чекає на відповідь через кілька днів.

"У Китая дуже міцні відносини з Росією, але він, як і раніше, готовий зробити свій внесок у припинення цієї війни", — заявив Кассіс.

Варто зазначити, що Китай пропустив зустріч радників з національної безпеки на Мальті у 2023 році, коли офіційні особи більш ніж з 55 країн обговорювали українську формулу миру.

А у серпні Пекін відправив делегацію на зустріч до Саудівської Аравії. У Росії ж заявили, що не будуть присутніми на зустрічах, але простежать за перебігом подій дистанційно.

Важливо пам’ятати, що Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Тим часом, Президент України Володимир Зеленський заявив минулого місяця, що його уряд працює зі Швейцарією над мирною конференцією. Тоді глава держави наголосив на необхідності участі Пекіна у розробці "формули миру". Адже Китай відіграє велику роль у світі.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський надав українську "Формулу миру" ще наприкінці 2022 року. Вона складалася із 10 пунктів. Вперше український лідер перерахував їх на саміті G20. Ця формула включає звільнення українських територій, повну безпеку для народу (включаючи енергетичну та продовольчу), повернення військовополонених та депортованих, а також покарання винних та гарантії безпеки для України. Офіційний Київ вже організував кілька зустрічей за формулою миру на рівні радників глав держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною метою є залучити якнайбільшу кількість держав до підтримки такої ініціативи.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Давосі міністр оборони Рустем Умеров заявив, що Україна у 2024 році йтиме до своєї стратегічної мети. Тобто до виходу на межі 1991 року.