Швейцария пригласила Китай на саммит мира по Украине: известно, когда Пекин даст ответ

Участие КНР в форуме, который запланировано провести в Швейцарии, будет очень важным для Киева

Швейцария пригласила Китай принять участие в так называемом глобальном саммите мира — 5-й конференции по мирному урегулированию войны в Украине. Мероприятие должно состояться в этом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис во время брифинга в Пекине 7 февраля. Цитирует его издание Bloomberg.

Кассис сказал, что озвучил эту просьбу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И. Главный дипломат Поднебесной "принял к сведению приглашение". Берн ожидает ответ через несколько дней.

"У Китая очень прочные отношения с Россией, но он по-прежнему готов внести свой вклад в прекращение этой войны", — заявил Кассис.

Стоит отметить, что Китай пропустил встречу советников по национальной безопасности на Мальте в 2023 году, когда официальные лица из более чем 55 стран обсуждали украинскую формулу мира.

А в августе Пекин отправил делегацию на встречу в Саудовскую Аравию. В России же заявили, что не будут присутствовать на встречах, но проследят за ходом событий дистанционно.

Важно помнить, что Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года

Тем временем Президент Украины Владимир Зеленский заявил в прошлом месяце, что его правительство работает со Швейцарией над мирной конференцией.

Тогда глава государства акцентировал на необходимости участия Пекина в разработке "формулы мира". Ведь поскольку Китай играет большую роль в мире.

Напомним, что Владимир Зеленский предоставил украинскую "Формулу мира" еще в конце 2022 года. Она состояла из 10 пунктов. Впервые украинский лидер перечислил их на саммите G20. Эта формула включает освобождение украинских территорий, полную безопасность для народа (включая энергетическую и продовольственную), возврат военнопленных и депортированных, а также наказание виновных и гарантии безопасности для Украины. Официальный Киев уже организовал несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран. Главной целью является привлечь как можно большее количество стран к поддержке такой инициативы.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Давосе министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина в 2024 году будет идти к своей стратегической цели. То есть, к выходу на границы 1991 года.