Посла Росії викликали "на килим" у Франції: Париж назвав дві причини

Москва звинуватила Франції у "мілітаристському божевіллі"

Посол Росії у Франції Олексій Мєчков викликаний цього понеділка, 5 лютого, до Міністерства закордонних справ Франції. Причиною послугували нещодавні російські удари в Україні по Бериславу, внаслідок яких загинули двоє французьких волонтерів, а також ціла кампанія дезінформації, спрямована проти Франції.

Про це повідомляє Le Figaro. Міністерство оборони Росії заявило, що під час ліквідації в Харкові минулого місяця близько шістдесяти бойовиків, більшість з яких були нібито французькими найманцями.

"Париж засудить відновлення дезінформації, спрямованої проти Франції", — повідомили виданню у дипломатичних колах.

Франція спростувала заяви РФ. Вона наголосила, що кілька списків, у тому числі один, що мав розкрити особи близько 30 "загиблих французьких найманців", були широко розповсюджені телеграм-каналами і прокремлівськими активістами.

Відносини між Францією і Росією останнім часом стали все напруженішими. Цьому сприяють звинувачення Франції Москвою у "мілітаристському божевіллі" після оголошень про нові поставки зброї Києву.

Париж також засудив "боягузливий та обурливий акт" з боку Росії щодо обстрілу Берислава неподалік Херсона, під час якого загинули двоє французьких волонтерів, а ще троє французьких громадян зазнали поранень.

Раніше "Телеграф" писав, що за словами президента Франції Еммануеля Макрона Європа не "втомилася" допомагати Україні.