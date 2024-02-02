"Росії доведеться відповісти": Франція відреагувала на загибель своїх громадян в Україні

На вбивство співвітчизників відреагував президент Франції

У Франції підтвердили загибель двох своїх громадян внаслідок удару росіян по Бериславу Херсонської області. Вони перебували в місті з волонтерською місією.

Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Він також підкреслив, що ще троє французьких волонтерів отримали поранення.

"Російське варварство спрямоване проти українських цивільних. Двоє французьких гуманітарних працівників заплатили життям за свою відданість українцям. Ще троє були поранені. Мої думки з ними та їхніми сім'ями. Франція стоїть поруч з ними. Росії доведеться відповісти за свої злочини", — написав Сежурне.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон також засудив убивство французьких волонтерів у Бериславі. Про це він написав у соцмережі Х.

"Двоє французьких гуманітарників загинули в Україні внаслідок удару Росії. Боягузливий і негідний вчинок. Я думаю про їхніх поранених близьких і товаришів. Я висловлюю солідарність усім волонтерам, які віддані справі допомоги населенню", – підкреслив французький президент.

Крім того, президент України Володимир Зеленський, коментуючи вбивство французьких волонтерів, зазначив, що "російський терор не знає кордонів і національності жертв".

"Відважні французькі гуманітарні працівники допомагали людям, і ми завжди будемо вдячні за їхню людяність. Мої співчуття їхнім близьким. Бажаю якнайшвидшого одужання іншим, хто постраждав у цій жахливій атаці", – написав він.

Як відомо, ввечері 1 лютого голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що через ворожий удар по Бериславу загинули та постраждали іноземні волонтери.

"Армія РФ вбила двох громадян Франції. Ще троє іноземців дістали легкі травми. Серед поранених також активіст українського представництва організації. Щирі співчуття родинам загиблих", — написав він.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року російські окупанти вдарили по подружній парі у місті Берислав Херсонської області. Люди їхали у своїх справах на власній машині, як раптом проти них загарбники використовували дрон.