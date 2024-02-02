"России придется ответить": Франция отреагировала на гибель своих граждан в Украине

На убийство соотечественников отреагировал президент Франции

Во Франции подтвердили гибель двух своих граждан в результате удара россиян по Бериславу Херсонской области. Они находились в городе с волонтёрской миссией.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Он также подчеркнул, что еще трое французских волонтеров получили ранения.

"Российское варварство направлено против украинских гражданских. Двое французских гуманитарных работников заплатили жизнью за свою преданность украинцам. Еще трое были ранены. Мои мысли с ними и их семьями. Франция стоит рядом с ними. России придется ответить за свои преступления", — написал Сежурное.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон также осудил убийство французских волонтеров в Бериславе. Об этом он написал в соцсети Х.

"Двое французских гуманитарщиков погибли в Украине в результате удара России. Трусливый и недостойный поступок. Я думаю об их раненых близких и товарищах. Я выражаю солидарность всем волонтерам, которые преданы делу помощи населению", – подчеркнул французский президент.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя убийство французских волонтеров, отметил, что "российский террор не знает границ и национальности жертв".

"Отважные французские гуманитарные работники помогали людям, и мы всегда будем благодарны за их человечность. Мои соболезнования их близким. Желаю скорейшего выздоровления другим, кто пострадал в этой ужасной атаке", — написал он.

Как известно, вечером 1 февраля глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин сообщил, что из-за вражеского удара по Бериславу погибли и пострадали иностранные волонтеры.

"Армия РФ убила двух граждан Франции. Еще трое иностранцев получили легкие травмы. Среди раненых также активист украинского представительства организации. Искренние соболезнования семьям погибших", — написал он.

Напомним, в октябре 2023 года российские оккупанты ударили по супружеской паре в городе Берислав Херсонской области. Люди ехали по своим делам на собственной машине, как вдруг против них захватчики использовали дрон.