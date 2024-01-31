По всій Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: що відомо

Українців просили терміново прослідувати в укриття цивільного захисту

Сьогодні, 31 січня, на території всієї України оголошували повітряну тривогу. У ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Про це повідомила прес-служба Повітряних сил ЗСУ. За її даними, військові фіксували зліт ворожого винищувача МІГ-31К.

Повідомлялося, що 1 борт "МіГ-31К" рухається в акваторію Чорного моря.

12:18 Є інформація про рух авіаційної ракети Х-59 на Північ Миколаївщини.

12:21 "Уже без ракеты", — пише телеграм-канал "Николаевский Ванек".

12:40 Відбій

Нагадаємо, що винищувач МіГ-31 є носієм гіперзвукових ракет "Кинжал". Головна небезпека полягає в тому, що ця ракета летить із великою швидкістю. Тому у захисників неба залишається мало часу на її перехоплення після запуску. Тривога, оголошена через зліт МіГ-31, може бути досить тривалою, оскільки ворог часом дозаправляє літак у повітрі.

При цьому бувають тривоги і не нетривалими. Причину пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, так трапляється, якщо винищувач здійснює тренувальний зліт-посадку або переліт на інший аеродром. Однак нехтувати небезпекою все одно не можна. Бо цим може скористатися ворог.

У свою чергу, представник Головного управління розвідки МОУ Вадим Скибицький, коментуючи російські атаки, заявив, що зараз окупанти намагаються завдавати ракетних ударів не по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Головними цілями супротивника є об’єкти нашого оборонно-промислового комплексу.

Раніше "Телеграф" повідомив, що росіяни в ніч на 31 січня атакували Слобідський район Харкова, через що там постраждали троє людей, також є пошкодження будинків.