По всей Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: что известно

Украинцев просили срочно последовать в укрытие гражданской защиты

Сегодня, 31 января, на территории всей Украины объявляли воздушную тревогу. В ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ. По её данным, военные фиксировали взлет вражеского истребителя МИГ-31К.

Сообщалось, что 1 борт "МиГ-31К" двигался в акваторию Черного моря.

12:18 Есть информация о движении авиационной ракеты Х-59 на Север Николаевщины.

12:21 "Уже без ракеты", — пишет телеграмм-канал "Николаевский Ванек".

12:40 Отбой

Напомним, что истребитель МиГ-31 является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Главная опасность состоит в том, что эта ракета летит с большой скоростью. Поэтому у защитников неба остается мало времени на ее перехват после запуска. Тревога, объявленная из-за взлета МиГ-31, может быть достаточно длительной, поскольку враг иногда дозаправляет самолет в воздухе.

При этом бывают тревоги и не непродолжительные. Причину объяснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, так случается, если истребитель совершает тренировочный взлет-посадку или перелет на другой аэродром. Однако пренебрегать опасностью все равно нельзя. Поскольку этим может воспользоваться враг.

В свою очередь, представитель Главного управления разведки МОУ Вадим Скибицкий, комментируя российские атаки, заявил, что сейчас оккупанты пытаются наносить ракетные удары не по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Главными целями противника являются объекты нашего оборонно-промышленного комплекса.

Ранее "Телеграф" сообщил, что россияне в ночь на 31 января атаковали Слободской район Харькова, из-за чего там пострадали три человека, также есть повреждения домов.