Базова військова служба для всіх: у Раді розповіли, чого чекати українцям

Кожен сам зможе вирішувати, коли йому проходити підготовку

У Верховній Раді України обговорюють ініціативу запровадження базової військової служби для всіх громадян віком до 25 років. Кожен сам зможе вибирати собі, коли пройти курс.

Про це розповів народний депутат та заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. За його словами, таке нововведення має стати заміною для строкової служби, яка сьогодні триває до півтора року в залежності від вищої освіти.

"Наразі строкова служба в армії триває від 12 до 18 місяців, залежно від того, є вища освіта чи ні. Ми пропонуємо замінити її на тримісячну підготовку — базовий курс, а також два місяці професійної підготовки. Також пропонуємо, щоб людина, якій виповнилося 18 років сама обрала час, коли вона готова пройти таку підготовку з 18 до 25 років. Тобто людина сама вирішуватиме, що, умовно наступного року або через два роки, вона готова пройти таке навчання", — сказав він.

На думку політика, цей підхід дасть можливість спланувати навантаження на полігони та центри підготовки.

"Головна ідея в тому, що з таким сусідом, як рф, всі наші громадяни повинні мати базову військову підготовку, — підсумував депутат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робота над новим законопроектом про мобілізацію продовжується. У Верховній Раді сказали, що розглядатимуть законопроект у парламенті на початку лютого.