Ракети будуть: Франція вколола Німеччину через Україну та оголосила про нову допомогу

Глава Міноборони Франції розкритикував Німеччину через те, що країна не дає своїх Taurus

Франція щомісяця постачатиме Україні по три тисячі артилерійських снарядів. Крім того, країна-союзник передасть близько 50 дальнобійних ракет SCALP до кінця 2024 року.

Про це повідомив голова французького Міноборони Себастьян Лекорню. Таку заяву він зробив у інтерв’ю Le Figaro.

Спілкуючись із журналістами, Лекорню розкритикував Німеччину через те, що країна не дає своїх Taurus.

"Деякі країни з політичних причин зробили багато заяв. Гордість Франції в тому, що все, що обіцяно, справді виконано, і все, що поставлено, працює ", — заявив він.

Раніше глава Міноборони Франції повідомив, що його країна виготовить для України 78 самохідних установок артилерії Caesar.

Щодо ситуації на фронті, Лекорню заявив, що "контрнаступ не спрацював так, як ми хотіли, проте це не дає переваги Путіну". Він упевнений, що Росія не здобуде перемогу над Україною. Досягнення Кремля обмежуються "двома кілометрами, вигризеними тут і забраними назад".

Раніше "Телеграф" повідомив, що Міністр оборони України Рустем Умєров відмінив запланований ним раніше візит до Франції.