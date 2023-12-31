Росіяни повинні знати справжню ціну війни – постпред США в ООН

Втім, росіяни самі у цьому винні, а більше за всіх винний Путін

Росіяни повинні знати, яку ціну вони насправді сплачують за вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну. Це не лише сотні тисяч смертей на полі бою, це також економічна провалина та трагедії безпосередньо у Росії.

Про це сказав радник-посланник місії США при ООН Джон Келлі, повідомляє "Укрінформ". За словами дипломата, пересічні росіяни відповідають за цю війну тією ж мірою, якою відповідає російська владна верхівка.

"Пересічні росіяни також несуть на собі тягар жорстокої війни Кремля. Так само як відкрито це питання обговорюємо ми в цій залі, Путін також має бути чесним зі своїм народом щодо справжньої та зростаючої ціни його війни", – сказав він.

Келлі також зробив сумні прогнози для Росії. Він зазначив, що війна в Україні для РФ – сотні тисяч загиблих на полі бою, мільйони емігрантів, зруйновані сім'ї та економічна прірва для населення. Втім, росіяни самі у цьому винні, а більше за всіх винний Путін.

"Це війна за його вибором, яка має на меті захоплення суверенної території іншої держави-члена ООН", – резюмував дипломат.

Як раніше писав "Телеграф", російський Бєлгород у другій половині дня 30 грудня піддався потужному обстрілу. Станом на вечір 30 грудня щонайменше 20 росіян вважалося за загиблих, понад 120 – за поранених.

Росія звинуватила в обстрілі Україну, заявивши, що стріляли нібито "касетними ракетами" РСЗВ "Вільха" (українська розробка не має такого боєзапасу) та з чеських РСЗВ "Вампір" ("Вампір", чеська модернізація БМ-21 "Град", стріляє на 20 км, тоді як від кордону до Бєлгорода – 35 км). Але міністерство оборони РФ пробалакалося, заявивши, що вибухи у Бєлгороді були спричинені падінням частин збитих українських ракет. Тобто масштабні жертви та руйнування у російському місті – справа рук російської ж ППО.

Після вибухів у Бєлгороді 30 грудня Росія запросила засідання ООН, заявивши, що в організації атаки нібито винні "консультанти зі США та Великої Британії". При цьому російське МЗС також наполягало на тому, щоб у зустрічі брала участь Чехія – але остання відверто "послала" росіян.