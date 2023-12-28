На фронті помітно зменшилась кількість боїв: де найбільше атакує ворог (мапа)

Українські військові продовжують відбивати атаки на всіх напрямках

В Україні зменшилась кількість бойових зіткнень з російськими окупантами. За минулу добу, 27 грудня, відбулося 56 бойових зіткнень, тоді як 26 грудня їх кількість складала 80, а 25 грудня відбулося 98 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 06:00 28 грудня. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 77 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Зазначається, що в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки та східніше Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки окупантів поблизу Богданівки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 15 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 17 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 3 атаки. На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони, отримав гідну відсіч та відступив.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська за 27 грудня просунулися на захід від тимчасово окупованої російськими терористами Горлівки. Водночас росіяни просунулися на заході Запорізької області та відбили позиції, які Збройні сили захопили під час контрнаступу влітку.