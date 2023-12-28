На фронте заметно уменьшилось количество боев: где больше всего атакует враг (карта)

Украинские военные продолжают отбивать атаки на всех направлениях

В Украине уменьшилось количество боевых столкновений с российскими оккупантами. За минувшие сутки, 27 декабря, произошло 56 боевых столкновений, тогда как 26 декабря их количество составляло 80, а 25 декабря произошло 98 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 06:00 28 декабря. В целом враг нанес 1 ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Отмечается, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага возле Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки оккупантов вблизи Богдановки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 15 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 17 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 3 атаки. На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны, получил достойный отпор и отступил.

Напомним, по данным американского Института изучения войны (ISW), украинские войска за 27 декабря продвинулись к западу от временно оккупированной российскими террористами Горловки. В то же время россияне продвинулись на западе Запорожской области и отбили позиции, которые Вооруженные силы захватили во время контрнаступления летом.