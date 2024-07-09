Удар по лікарні "Охматдит" у Києві: Кличко розповів, де зараз діти та в якому вони стані

П'ятеро людей у важкому стані

Внаслідок ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня у Києві, 94 дитини були перевезені до інших медичних закладів. З них 8 дітей отримали поранення.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Станом на ранок 9 липня, у стаціонарах київських лікарень перебувають 57 дорослих, постраждалих внаслідок обстрілу. З них у важкому стані 5 людей.

За даними судово-медичної експертизи, внаслідок російської атаки у столиці загинуло 26 людей, з них 3 дитини.

Зазначимо, з київської дитячої лікарні "Охматдит", яку обстріляла Росія, евакуювали хворих та персонал. Таке рішення прийняли через нестачу води та електроенергії.

Нагадуємо, у понеділок, 8 липня, росіяни здійснили масований ракетний удар по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у 7 районах столиці, зокрема під удар потрапила дитяча лікарня "Охматдит".

На місці ракетного удару

Як повідомляє ДСНС, рятувальники всю ніч розбирали завали у Шевченківському районі та виявили тіло ще одного загиблого хлопчика.

Аварійно-рятувальні роботи

Також під час розбору завалів багатоповерхівки у Шевченківському районі Києва, яка зазнала значних руйнувань під час ворожого обстрілу, рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої людини. Йдеться про будинок на вулиці Сальського.

Раніше "Телеграф" писав, що біля лікарні "Охматдит" залишили отруєну воду. Поліціянти та волонтери, які пили її, отримали хімічне отруєння.